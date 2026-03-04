Зима вернется в марте в один российский регион

Фенолог Любов: Зима вернется в марте в Нижегородскую область

После оттепели в Нижегородской области ожидается возвращение зимы. О том, что в один российский регион в марте вернется зимняя погода, рассказал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов в беседе с РИА Новости.

Согласно предварительным прогнозам, первый месяц весны окажется для области в пределах нормы или немного теплее. «Это значит, что март будет фактически зимним. Зима еще вернется в регион — и снег еще будет, и морозы. То есть погода еще проявит зимний характер. По крайней мере, где-то до 20-х чисел марта, я так считаю», — отметил эксперт.

Он добавил, что настоящая весна наступит в регионе только в конце месяца. При этом после обильных снегопадов снег будет таять медленно — по крайней мере до первой половины апреля. Любов также отметил, что прогнозы на апрель и май выглядят оптимистично — оба месяца окажутся немного теплее нормы.

Ранее синоптики назвали срок окончательного прихода весны в столицу. Прогнозы показывают, что зима покинет столицу во второй половине марта.