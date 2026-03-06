Коммунальщикам разрешили отключать газ в квартирах за недопуск в квартиру газовщиков

С 1 марта в квартирах россиян разрешили отключать газ за недопуск газовщиков

С 1 марта 2026 года газовым службам официально разрешили отключать газ в квартирах россиян за систематические нарушения правил эксплуатации оборудования. Об этом сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина в разговоре с «Газетой.Ru».

К систематическим нарушениям, за которые потребителей могут лишить газа в доме, относятся несвоевременное обслуживание и ремонт газового оборудования, использование неисправных приборов, а также недопуск газовщиков для проверки состояния оборудования. «Отключение газа не происходит сразу и предполагает несколько этапов. Сначала газовая служба уведомляет потребителя о выявленных нарушениях и предупреждает о возможном ограничении подачи газа. После этого абоненту дается срок на устранение проблем. Если требования не выполняются, подача газа может быть прекращена», — объяснила Байгузина.

Между тем, уточнила собеседница издания, потребитель может попытаться оспорить данное решение через суд. Для этого, продолжила она, нужно подать иск и представить доказательства своей позиции.

Байгузина подчеркнула, что нововведение призвано повысить безопасность и предотвратить аварийные ситуации. Эксперт считает, что оно поможет повысить ответственность потребителей и стимулировать их к своевременному устранению потенциально опасных проблем с оборудованием.

Ранее заместитель главного инженера «Мосгаза» Татьяна Киселева напомнила россиянам, что менять газовую плиту необходимо раз в 12 лет.

