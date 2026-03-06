Леопард растерзал подростка

В Индии леопард убил подростка

В Индии 14-летний подросток стал жертвой леопарда. Об этом сообщает Devdiscourse News Desk.

Инцидент произошел в понедельник, 2 марта. Хищник набросился на Раджа Камала около деревни Кхайратия, когда тот возвращался домой вечером. Бездыханного мальчика со множественными следами укусов нашли лишь утром у железнодорожных путей.

Заместитель директора заповедника Кирти Чаудхари подтвердила факт нападения и заверила, что семья погибшего получит компенсацию.

