Из жизни
05:01, 6 марта 2026Из жизни

Леопард растерзал подростка

В Индии леопард убил подростка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ondrej Chvatal / Shutterstock / Fotodom

В Индии 14-летний подросток стал жертвой леопарда. Об этом сообщает Devdiscourse News Desk.

Инцидент произошел в понедельник, 2 марта. Хищник набросился на Раджа Камала около деревни Кхайратия, когда тот возвращался домой вечером. Бездыханного мальчика со множественными следами укусов нашли лишь утром у железнодорожных путей.

Заместитель директора заповедника Кирти Чаудхари подтвердила факт нападения и заверила, что семья погибшего получит компенсацию.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад произошло нападение крупного хищника на 55-летнего мужчину. Останки индийца нашли в кустах у дороги.

