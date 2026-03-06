Леопард растерзал подростка

В Индии 14-летний подросток стал жертвой леопарда. Об этом сообщает Devdiscourse News Desk.
Инцидент произошел в понедельник, 2 марта. Хищник набросился на Раджа Камала около деревни Кхайратия, когда тот возвращался домой вечером. Бездыханного мальчика со множественными следами укусов нашли лишь утром у железнодорожных путей.
Заместитель директора заповедника Кирти Чаудхари подтвердила факт нападения и заверила, что семья погибшего получит компенсацию.
Материалы по теме:
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад произошло нападение крупного хищника на 55-летнего мужчину. Останки индийца нашли в кустах у дороги.