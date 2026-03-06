Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:42, 6 марта 2026Россия

Описан масштаб разрушений в пережившем массированный ночной налет Севастополе

Губернатор Развожаев: После ночного налета в Севастополе повреждены 10 домов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

После массированного ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь в городе повреждены 10 домов. Масштаб разрушений в пережившем атаку городе описал губернатор Михаил Развожаев.

По словам чиновника, в основном у поврежденных зданий выбиты стекла.

«Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено. Не игнорируйте сигналы тревоги! При объявлении опасности уходите в безопасные места», — написал в блоге он.

В ночь на 6 марта ВСУ выпустили по Крыму 56 беспилотников. Развожаев сообщал, что в результате атаки ранения получили девять человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказавшаяся вступить в конфликт с Ираном страна грозит заморозить его активы. Тегеран может потерять миллиарды долларов

    Зендея кардинально сменила имидж на фоне слухов о тайной свадьбе с Томом Холландом

    Американский истребитель разбился в Кувейте

    Бородатая женщина призналась в любви к своей бороде

    Средиземное море признали небезопасным для поставок российского газа

    В России начались продажи двух новых моделей Москвич

    Описан масштаб разрушений в пережившем массированный ночной налет Севастополе

    Назван срок исчерпания запаса продуктов в Дубае

    У россиян начали воровать посадочные талоны в аэропорту Дубая

    Российский экс-депутат попал в СИЗО за попытку захватить власть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok