Описан масштаб разрушений в пережившем массированный ночной налет Севастополе

Губернатор Развожаев: После ночного налета в Севастополе повреждены 10 домов

После массированного ночного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь в городе повреждены 10 домов. Масштаб разрушений в пережившем атаку городе описал губернатор Михаил Развожаев.

По словам чиновника, в основном у поврежденных зданий выбиты стекла.

«Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено. Не игнорируйте сигналы тревоги! При объявлении опасности уходите в безопасные места», — написал в блоге он.

В ночь на 6 марта ВСУ выпустили по Крыму 56 беспилотников. Развожаев сообщал, что в результате атаки ранения получили девять человек.