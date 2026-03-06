В России собрались создать новую госкомпанию для мегапроекта

«Ъ»: Минэнерго внесет в правительство законопроект о создании «Росэнергопроекта»

Минэнерго готово внести в правительство законопроект о создании института инфраструктурного развития «Росэнергопроект», который станет оператором поддержки энергорынка и в том числе объединит заказ на строительство новой генерации общей стоимостью 56,6 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на письмо главы ведомства Сергея Цивилева к вице-премьеру Александру Новаку сообщает «Коммерсантъ».

Для ускорения процесса министерство предлагает не учитывать замечания других регуляторов, сформировав протокол разногласий. В другом письме, отправленном председателю Госдумы Вячеславу Володину, министр просит организовать предварительное рассмотрение законопроекта депутатами.

Как правило, правительство одобряет внесение документа в Госдуму уже после того, как разногласия сняты, но Минэнерго хотело бы нарушить традиционную процедуру. Создание новой госкомпании, по мнению чиновников, необходимо для запуска нового инвестиционного цикла, без которого ситуация с энергетикой в стране продолжит ухудшаться.

Для этих целей вместе с «Росэнергопроектом» предложено создать отраслевой финансовый институт развития, обеспечивающий проектное финансирование строительства на льготных условиях. Источником средств для него станут налоги от топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также целевые обязательные взносы и платежи бизнеса.

Структуры должны будут способствовать появлению отраслевого заказа на энергетическое оборудование, оказывать поддержку возведения ГЭС и размещения водохранилищ, а также предварительно авансировать строительство генерации.

В «Совете производителей энергии» подчеркнули, что электроэнергетике остро нужны деньги, поэтому ассоциация рассчитывает на скорейшее принятие необходимых документов. Она уже направила в Минэнерго пакет предложений для повышения эффективности процессов.

Однако в «Сообществе потребителей энергии» полагают, что законопроект нужно существенно доработать. По оценке организации, документ фактически узаконит резкое увеличение платежей со стороны бизнеса, но переносит на него все инфраструктурные риски и не дает ему никаких гарантий. Кроме того, в нем содержатся положения, не связанные с целями по оптимизации инвестиций и значительно увеличивающие расходы.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отметил, что желание Минэнерго ускорить процесс понятно. По его словам, традиционное время принятия столь сложного закона явно выходит за пределы допустимого срока реагирования на кризис.

Ранее Цивилев предупреждал, что без скорейшего строительства новой системы электроэнергетики Россию ждет многолетняя стагнация. По его словам, дефициты электроэнергии в регионах России достигли 25 гигаватт, а резервы, остававшиеся после распада СССР, исчерпаны.