Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:53, 6 марта 2026Россия

Мощный пожар начался в Дагестане

В Дагестане загорелись мебельные цеха
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Дагестане начался мощный пожар, загорелись мебельные цеха. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

ЧП произошло в Махачкале на улице Амет-хана Султана, 7. Огонь уже достиг площади 600 квадратных метров. На место прибыли спасатели.

Каких-либо других подробностей, в том числе информации о пострадавших, на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что сильный пожар произошел в одной из школ Тюмени. По предварительным данным, в одном из кабинетов загорелся принтер. Пострадал учитель труда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

    В США внезапно исчезли десятки тысяч рабочих мест

    Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

    Мужчинам назвали самый опасный для потенции алкогольный напиток

    Появились подробности о состоянии пострадавших при обрушении здания в российском городе

    Власти Венгрии показали фото изъятых у украинцев золота и валюты

    Турист опоздал на рейс, впал в ярость, разнес дьюти-фри в аэропорту и попал на видео

    КСИР раскрыл подробности удара США по школе в Иране

    Россияне получили возможность купить вещи турецкого секс-символа

    Найдено неожиданное природное средство против жировой болезни печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok