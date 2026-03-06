Москвич получил срок за секс с двумя школьницами

В Брянске суд отправил москвича в колонию на 6 лет за интим с двумя подростками

Брянский областной суд отправил 34-летнего жителя Москвы в колонию на шесть лет за секс с двумя подростками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Установлено, что мужчина познакомился с 15-летней девочкой в интернете и неоднократно приезжал к ней для встреч, на которых вступал с ней в интимную связь. Также он спал с 13-летней дочерью своего знакомого. По ее словам, мужчина за это обещал ей подарить IPhone 16 Pro Max, но так этого и не сделал.

Адвокат фигуранта просил оправдать подзащитного по эпизодам, связанным с младшей девочкой, утверждая, что та соврала, но суд жалобу отклонил.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае перед судом предстал местный житель за пытки детей электрошокером.