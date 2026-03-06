Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:20, 6 марта 2026Силовые структуры

Москвич получил срок за секс с двумя школьницами

В Брянске суд отправил москвича в колонию на 6 лет за интим с двумя подростками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Брянский областной суд отправил 34-летнего жителя Москвы в колонию на шесть лет за секс с двумя подростками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Установлено, что мужчина познакомился с 15-летней девочкой в интернете и неоднократно приезжал к ней для встреч, на которых вступал с ней в интимную связь. Также он спал с 13-летней дочерью своего знакомого. По ее словам, мужчина за это обещал ей подарить IPhone 16 Pro Max, но так этого и не сделал.

Адвокат фигуранта просил оправдать подзащитного по эпизодам, связанным с младшей девочкой, утверждая, что та соврала, но суд жалобу отклонил.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае перед судом предстал местный житель за пытки детей электрошокером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в Донбасс

    Стало известно о возвращении удерживаемых на Украине троих жителей Курской области

    Удар по «Шарлю де Голлю» назвали уникальным шансом для Ирана

    Польша закроет воздушное пространство на три месяца

    Трамп назвал требование к новому лидеру Ирана

    Россиянам пригрозили штрафами за незаконную установку шлагбаума

    Боец «Ахмата» бросился на дрона-ждуна и ценой жизни спас сослуживцев на СВО

    На Украине назвали ошибкой решение Зеленского бороться с Венгрией

    Chery прекратила продажу популярного в России кроссовера

    Россиянин остался недоволен уборкой снега и избил дворника лопатой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok