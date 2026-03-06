Москвичам пообещали холода до апреля

Метеоролог Шувалов: Грядущее похолодание в столичном регионе не будет последним

Грядущее похолодание в столичном регионе не будет последним: холодная погода в Москве и области задержится по крайней мере до первой половины апреля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит «Ридус».

Еще несколько недель морозы будут возвращаться, а столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. Но долго «минус» держаться не будет. «К концу марта предполагается, что среднесуточная температура в Москве и области перевалит за плюс четыре в соответствии с климатической нормой», — заметил он.

Ранее Шувалов говорил, что похолодание, которое прогнозируется на грядущих выходных, не затронет Москву. По его словам, в столичном регионе по ночам температура может опускаться до минус пяти градусов, а в дневные часы будет от плюс одного до плюс трех. Похолодание все же будет, но в других регионах: оно затронет Нижний Новгород и Казань, а затем юг Урала.