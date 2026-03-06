Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:02, 6 марта 2026Экономика

Москвичам пообещали холода до апреля

Метеоролог Шувалов: Грядущее похолодание в столичном регионе не будет последним
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Грядущее похолодание в столичном регионе не будет последним: холодная погода в Москве и области задержится по крайней мере до первой половины апреля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит «Ридус».

Еще несколько недель морозы будут возвращаться, а столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. Но долго «минус» держаться не будет. «К концу марта предполагается, что среднесуточная температура в Москве и области перевалит за плюс четыре в соответствии с климатической нормой», — заметил он.

Ранее Шувалов говорил, что похолодание, которое прогнозируется на грядущих выходных, не затронет Москву. По его словам, в столичном регионе по ночам температура может опускаться до минус пяти градусов, а в дневные часы будет от плюс одного до плюс трех. Похолодание все же будет, но в других регионах: оно затронет Нижний Новгород и Казань, а затем юг Урала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У Дурова не так много времени». Основателю Telegram указали на четкий сигнал после обсуждения у Путина «вражеского вида связи»

    Стоимость нефти взлетела выше психологической отметки

    Расправу над предпринимателем из-за минеральной воды раскрыли 25 лет спустя

    Цветы в России подешевели накануне 8 Марта

    Москвичам пообещали холода до апреля

    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

    Решение Зеленского помочь в конфликте на Ближнем Востоке вызвало смех на Западе

    Названы цены и комплектации обновленного кроссовера Omoda в России

    Безруков прокомментировал назначение худруком МХАТ имени Горького

    Горнолыжница Вонн возобновила тренировки после страшной травмы на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok