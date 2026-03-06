Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 6 марта 2026Экономика

Москвичам рассказали о шансах увидеть солнце

Синоптик Шувалов: Грядущее похолодание не затронет Москву
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Похолодание, которое прогнозируется на грядущих выходных, не затронет Москву. Осадки, если и будут, то незначительные. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит RT.

«Только будет больше шансов на солнце», — прокомментировал эксперт. По его словам, в столичном регионе по ночам температура может опускаться до минус пяти градусов, а в дневные часы будет от плюс одного до плюс трех. Похолодание все же будет, но в других регионах: оно затронет Нижний Новгород и Казань, а затем юг Урала.

По прогнозам метеорологов, климатическая весна в столичном регионе наступит не раньше 13 марта. А снег полностью растает только в первой половине апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Алиев распорядился повысить уровень готовности армии

    Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

    Названа уникальная черта Ирана в боевых действиях

    Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok