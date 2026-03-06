Москвичам рассказали о шансах увидеть солнце

Синоптик Шувалов: Грядущее похолодание не затронет Москву

Похолодание, которое прогнозируется на грядущих выходных, не затронет Москву. Осадки, если и будут, то незначительные. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит RT.

«Только будет больше шансов на солнце», — прокомментировал эксперт. По его словам, в столичном регионе по ночам температура может опускаться до минус пяти градусов, а в дневные часы будет от плюс одного до плюс трех. Похолодание все же будет, но в других регионах: оно затронет Нижний Новгород и Казань, а затем юг Урала.

По прогнозам метеорологов, климатическая весна в столичном регионе наступит не раньше 13 марта. А снег полностью растает только в первой половине апреля.

