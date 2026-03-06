Реклама

12:18, 6 марта 2026

Мускулистый турист нокаутировал двух иностранцев в Таиланде

The Pattaya News: Турист избил двух жителей Великобритании в Таиланде
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: R.Narong / Shutterstock / Fotodom

Мускулистый турист избил двух иностранцев в Таиланде. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 5 марта на улице Уокинг-стрит в Паттайе. По словам очевидцев, два жителя Великобритании в состоянии алкогольного опьянения набросились на приезжего бодибилдера. Мужчина был вынужден защищаться и нокаутировал путешественников на глазах у других отдыхающих.

Спасатели и полиция обнаружили пострадавших на месте происшествия. Один британец получил вывих бедра и ссадины, второй — рваную рану головы. При этом гость страны, который стал жертвой нападения, остался на месте до приезда полиции и активно помогал следствию. После допроса его отпустили.

Ранее две голые трансженщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) погнались с кирпичом в руках за туристом в Таиланде. При этом сотрудницы сферы интимных услуг кричали и требовали денег за обслуживание.

