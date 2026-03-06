Мужчина протаранил на пикапе ужинавшую с друзьями бывшую жену и назвал это случайностью

Таец протаранил на пикапе бывшую жену и ее друзей, которые ужинали в кафе

В Таиланде мужчина из провинции Бурирам протаранил веранду кафе, где ужинала его бывшая жена с друзьями. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел вечером 2 марта. 34-летняя Пенсри отмечала в заведении вместе с семью друзьями отъезд одного из них на работу за границу. Около девяти часов вечера на веранду на большой скорости влетел белый пикап и врезался в столик, за которым сидела компания. В итоге пострадали семь человек, включая Пенсри. Двоих увезли в больницу в критическом состоянии. Избежал травм только один участник застолья.

Сразу же выяснилось, что за рулем пикапа сидел бывший муж Пенсри — 62-летний Саморн. Единственный не пострадавший друг женщины сразу же заявил полиции, что таец дважды проезжал мимо кафе и смотрел на веселящуюся компанию. Знакомые с парой люди рассказали, что Саморн ревновал, так как недавно у его бывшей жены появился новый бойфренд. Сам же виновник аварии назвал случившееся случайностью.

Мужчина заявил, что врезался в кафе, потому что уронил на ходу мобильный телефон и наклонился, чтобы достать его. Саморн также сказал, что даже не знал, что его жена ужинала в том кафе. Пока тайцу предъявили обвинения в неосторожном вождении с нанесением тяжких телесных повреждений. Расследование продолжается. Если выяснится, что он действовал осознанно, статью переквалифицируют в покушение.

