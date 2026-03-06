Мужчине помешали отправить взрывчатку в Подмосковье

Жителю Смоленска дали 7 лет за попытку отправить 7 кг взрывчатки в Подмосковье

Суд в Смоленске вынес приговор в отношении 34-летнего мужчины, который пытался отправить крупную партию взрывчатки и оружия в Московскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ России.

Россиянина приговорили к семи годам колонии строгого режима и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Как установил суд, он действовал по указанию украинских спецслужб. По заданию куратора мужчина пришел к тайнику на кладбище в Смоленском округе, а затем достал оттуда взрывчатку и самодельное взрывное устройство. Общая масса пластичного взрывчатого вещества, которое он собирался переправить, составила семь килограммов.

У задержанного также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он планировал сбыть в Московской области.

Ранее следователи установили причастность семи военнослужащих Вооруженных сил Украины к подрыву моста в Брянской области в мае прошлого года.