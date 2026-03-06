Реклама

10:33, 6 марта 2026

Нагиев вспомнил о нищете

Дмитрий Нагиев: Я вырос в патологически бедной семье
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал о нищете, в которой вырос. Слова артиста передает Super.ru.

«Я вырос в патологически бедной семье, патологически бедной. Были моменты, когда мы с мамой маленького брата отправляли к папе, а сам я находил две копейки на улице — мы покупали четвертушку хлеба и с водичкой ее пили», — вспомнил артист.

Он охарактеризовал свое детство как очень бедное: «Вот такая была степень нищеты».

В сентябре 2025 года Нагиев подсчитал свою будущую пенсию и предположил, что она составит не более 20 тысяч рублей в месяц.

