Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори удивила общественность нарядом на новых фото. Комментарии и снимки появились на сайте Daily Mail.

Цензори была замечена в суде Лос-Анджелеса, где она дала показания по делу своего мужа, американского рэпера Канье Уэста, о незаконном увольнении его сотрудника Тони Саксона во время реконструкции особняка в Малибу. Так, супруга музыканта предстала на публике в черном кардигане и облегающей юбке длиной ниже колена. Кроме того, она надела остроносые серебристые туфли, уложила волосы в пучок и завершила образ очками с прозрачными линзами.

Читатели портала оказались впечатлены внешним видом Цензори и принялись обсуждать его в комментариях под материалом: «Удивительно! Она нашла приличный наряд», «Наконец-то она решила одеться», «Она выглядит прекрасно», «В одежде выглядит намного лучше», «Образ хороший, но ей не нужно было добавлять очки и пучок. Слишком это искусственно смотрится», «Ей следует чаще носить одежду. Она ей идет».

В феврале сообщалось, что Бьянка Цензори кардинально сменила имидж и прогулялась по году в откровенной юбке.