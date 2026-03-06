Реклама

Наука и техника
19:23, 6 марта 2026

Найдено неожиданное природное средство против жировой болезни печени

BJP: Соединения каннабиса CBD и CBG помогают бороться с жировой болезнью печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что два непсихоактивных соединения каннабиса — каннабидиол (CBD) и каннабигерол (CBG) — могут помогать бороться с жировой болезнью печени. Эти вещества способны снижать накопление жира в печени и улучшать обмен веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Pharmacology (BJP).

Жировая болезнь печени, связанная с нарушением обмена веществ (MASLD), считается самым распространенным хроническим заболеванием печени и затрагивает примерно треть взрослого населения. Она тесно связана с ожирением, повышенным давлением и инсулинорезистентностью. При этом эффективных лекарств для лечения заболевания пока немного.

В экспериментах исследователи обнаружили, что CBD и CBG помогают печени лучше управлять энергетическими ресурсами и очищаться от вредных веществ. В частности, соединения повышали уровень фосфокреатина — молекулы, которая служит своеобразным запасным источником энергии для клеток. Кроме того, вещества восстанавливали работу ферментов, участвующих в «утилизации» жиров и токсичных продуктов внутри клеток.

Также было показано, что оба соединения снижали уровень вредных липидов, включая триглицериды и церамиды, которые связаны с воспалением печени и развитием инсулинорезистентности. При этом CBG в некоторых показателях оказался даже более эффективным: он сильнее уменьшал жировую массу тела и повышал чувствительность к инсулину.

Авторы подчеркивают, что пока результаты получены на экспериментальных моделях, и необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эффективность такого подхода у людей.

Ранее ученые выяснили, что полный отказ от алкоголя восстанавливает функции печени при циррозе.

