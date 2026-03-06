Реклама

14:26, 6 марта 2026Забота о себе

Найдено объяснение неуклюжести после употребления алкоголя

Гематолог Висо объяснил сложности с походкой после алкоголя процессами в мозге
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fecundap stock / Shutterstock / Fotodom

Гематолог Мануэль Висо нашел объяснение сложностям с походкой, возникающим после употребления алкоголя. Его слова передает издание OkDiario.

Висо назвал неуклюжесть наиболее очевидным последствием употребления алкоголя. Она возникает потому, что области головного мозга, отвечающие за планирование движений и координацию, перестают функционировать синхронно, пояснил он.

По словам доктора, мозжечок играет ключевую роль в контроле равновесия. Он нуждается в получении точной информации из других участков мозга. Если эта связь становится фрагментированной, в системе возникает серьезный дисбаланс. В свою очередь, размытое зрение после употребления алкоголя тоже объясняется процессами, происходящими в головном мозге. Однако в этом случае нарушается связь уже между другими его областями, добавил Висо.

Ранее терапевт Ольга Чистик призвала не сочетать некоторые лекарства с алкоголем. Она предупредила о риске возникновения желудочно-кишечного кровотечения из-за смешивания спиртных напитков и нестероидных противовоспалительных препаратов.

