Назван важный просчет Трампа и Нетаньяху в Иране

Иранист Богачева: Трамп забыл об улучшении отношений Ирана с Персидским заливом

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху забыли об улучшении отношений Ирана с Персидским заливом, что играет против их операции в отношении Тегерана. Об этом заявила научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Богачева в ходе круглого стола МИЦ «Известия» «Конфликт Ирана и США: риски региональной эскалации и последствия для интересов России на Ближнем Востоке», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Они [Трамп и Нетаньяху] либо забыли, либо хорошо помнят, что в последние годы происходила нормализация отношений между Ираном и странами Персидского залива», — указала исследователь.

При этом Богачева подчеркнула, что будущее этой нормализации остается под вопросом из-за боевых действий и ударов Ирана, под которые попали в том числе и монархии Персидского залива.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем. В частности, он указал, что речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане.