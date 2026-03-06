Названа уникальная черта Ирана в боевых действиях

Аналитик Богатырев: Иран выстроил эффективную систему командования против США

Иран выстроил эффективную систему командования против США, где расправа над главным командиром позволяет заменить его своими многочисленными заместителями. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев в ходе круглого стола МИЦ «Известия» «Конфликт Ирана и США: риски региональной эскалации и последствия для интересов России на Ближнем Востоке», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Иран понимал, что удар будет и его не избежать (...) Власти выстроили систему, где каждый военачальник готов пасть в боях и на его смену готовы прийти три или четыре заместителя. У нас бы в России назвали это раздолбайством, но в Иране это полноценная стратегия», — отметил аналитик.

При этом Богатырев подчеркнул, что Тегеран последовательно готовился к возможным боевым действиям, особенно после конфликта с Израилем в прошлом году. Он резюмировал, что Исламская Республика готова к многомесячному противостоянию с Тель-Авивом и Вашингтоном, и американские удары неспособны покрыть всю территорию страны.

Ранее военный обозреватель Шашанк Джоши заявил, что запасы боеприпасов для систем перехвата целей у США и Израиля могут истощиться уже в ближайшие дни. По словам эксперта, в особенности это может коснуться наиболее технологичных средств для перехвата, которые находятся у Вашингтона в дефиците.