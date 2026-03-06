Реклама

6 марта 2026

Названа уникальная черта Ирана в боевых действиях

Аналитик Богатырев: Иран выстроил эффективную систему командования против США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран выстроил эффективную систему командования против США, где расправа над главным командиром позволяет заменить его своими многочисленными заместителями. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев в ходе круглого стола МИЦ «Известия» «Конфликт Ирана и США: риски региональной эскалации и последствия для интересов России на Ближнем Востоке», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Иран понимал, что удар будет и его не избежать (...) Власти выстроили систему, где каждый военачальник готов пасть в боях и на его смену готовы прийти три или четыре заместителя. У нас бы в России назвали это раздолбайством, но в Иране это полноценная стратегия», — отметил аналитик.

При этом Богатырев подчеркнул, что Тегеран последовательно готовился к возможным боевым действиям, особенно после конфликта с Израилем в прошлом году. Он резюмировал, что Исламская Республика готова к многомесячному противостоянию с Тель-Авивом и Вашингтоном, и американские удары неспособны покрыть всю территорию страны.

Ранее военный обозреватель Шашанк Джоши заявил, что запасы боеприпасов для систем перехвата целей у США и Израиля могут истощиться уже в ближайшие дни. По словам эксперта, в особенности это может коснуться наиболее технологичных средств для перехвата, которые находятся у Вашингтона в дефиците.

