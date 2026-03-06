Реклама

Объявленный мертвым ребенок «ожил» в морге

В США утонувший ребенок «ожил» в морге
Юлия Юткина
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В штате Аризона, США, врачи по ошибке признали мертвым живого ребенка. Об этом пишет AZFamily.

В 17:35 по местному времени в полицию города Гилберт сообщили о ребенке, который захлебнулся в бассейне на заднем дворе. Прибывшие на место происшествия спасатели попытались реанимировать его и после госпитализировали. В 18:20 врачи объявили юного пациента мертвым и отправили в морг.

Cпустя пять часов ребенок неожиданно «ожил». Он начал подавать признаки жизни и его срочно доставили в другую больницу. Ожидается, что он выживет.

Врач скорой помощи Фрэнк Ловеккио предположил, что в воде ребенок замерз, поэтому его пульс был слабым и плохо прощупывался. По его словам, то, что произошло с ним дальше, — абсолютное чудо, в которое сложно поверить.

Ранее сообщалось, что в Бразилии пострадавшая в ДТП женщина ожила после того, как ее признали умершей. Парамедик, допустивший ошибку, отстранен от работы на время внутреннего расследования.

