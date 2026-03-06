Обнаружен простой способ улучшить контроль уровня сахара в крови

Nutrients: Напиток из зеленого чая и инулина улучшает контроль сахара в крови

Японские ученые выяснили, что употребление напитка с катехинами зеленого чая и пищевым волокном инулином может помогать организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Результаты рандомизированного двойного слепого клинического исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 96 взрослых с висцеральным ожирением — состоянием, при котором жир накапливается вокруг внутренних органов и повышает риск развития диабета и других метаболических нарушений. Участники в течение 12 недель ежедневно пили порошковый напиток, содержащий 400 миллиграммов катехинов зеленого чая и 2,3 грамма инулина, растворенный в воде. Другая группа получала плацебо.

Анализ показал, что у людей, принимавших напиток с активными компонентами, улучшилась чувствительность к инсулину. Это означает, что клетки организма начали лучше реагировать на этот гормон и эффективнее усваивать глюкозу из крови, благодаря чему уровень сахара легче поддерживать в норме. При этом количество висцерального жира за время эксперимента существенно не изменилось.

Дополнительный анализ показал возможную связь между улучшением обмена веществ и изменениями в составе кишечной микрофлоры. Участники с наибольшим улучшением чувствительности к инсулину чаще демонстрировали увеличение бактерий рода Coprococcus, которые участвуют в выработке полезных короткоцепочечных жирных кислот.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты пока нельзя считать окончательными. Для подтверждения эффекта и лучшего понимания механизмов необходимы более крупные и длительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что сон продолжительностью около 7 часов 18 минут снижает риск развития диабета.