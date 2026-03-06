Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:41, 6 марта 2026Наука и техника

Обнаружен простой способ улучшить контроль уровня сахара в крови

Nutrients: Напиток из зеленого чая и инулина улучшает контроль сахара в крови
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yasinozturkk / Shutterstock / Fotodom

Японские ученые выяснили, что употребление напитка с катехинами зеленого чая и пищевым волокном инулином может помогать организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Результаты рандомизированного двойного слепого клинического исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 96 взрослых с висцеральным ожирением — состоянием, при котором жир накапливается вокруг внутренних органов и повышает риск развития диабета и других метаболических нарушений. Участники в течение 12 недель ежедневно пили порошковый напиток, содержащий 400 миллиграммов катехинов зеленого чая и 2,3 грамма инулина, растворенный в воде. Другая группа получала плацебо.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Анализ показал, что у людей, принимавших напиток с активными компонентами, улучшилась чувствительность к инсулину. Это означает, что клетки организма начали лучше реагировать на этот гормон и эффективнее усваивать глюкозу из крови, благодаря чему уровень сахара легче поддерживать в норме. При этом количество висцерального жира за время эксперимента существенно не изменилось.

Дополнительный анализ показал возможную связь между улучшением обмена веществ и изменениями в составе кишечной микрофлоры. Участники с наибольшим улучшением чувствительности к инсулину чаще демонстрировали увеличение бактерий рода Coprococcus, которые участвуют в выработке полезных короткоцепочечных жирных кислот.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты пока нельзя считать окончательными. Для подтверждения эффекта и лучшего понимания механизмов необходимы более крупные и длительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что сон продолжительностью около 7 часов 18 минут снижает риск развития диабета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

    В ЕС не захотели видеть на Украине нового Орбана

    Певцов оценил назначение Хабенского на пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ

    Арабские страны разозлились на США

    Американские клоны «Шахедов» признали незаменимыми

    Бывшая ведущая Первого канала рассказала об исчезнувшей из ее жизни родне

    Бывшему «теневому президенту» Украины оставили охрану СБУ

    Раскрыто многомиллионное хищение экс-главой компании «Регион» и гендиректором «Толстого»

    Сын министра финансов Израиля получил ранение во время операции ЦАХАЛ

    Стало известно о связанных с Россией подробностях операции США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok