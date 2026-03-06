Реклама

Одна страна вызвалась восстановить Украину

Офис Мелони: Италия сыграет ведущую роль в процессе восстановления Украины
Александра Синицына
Италия вызвалась сыграть ведущую роль в будущем процессе восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра страны Джорджи Мелони по итогам разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта и шагов, которые надо сделать в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

«Важно, чтобы европейские и американские партнеры признавали вклад Европы в мирный процесс, результат которого влияет на фундаментальные европейские интересы и имеет решающее значение для стабильности и безопасности континента», — указано в сообщении.

Ранее посол России в Риме Алексей Парамонов обратил внимание на то, что непрерывная помощь Италии Украине вызывает все больше вопросов у итальянских граждан. Объем такой помощи Киеву приблизился к четырем миллиардам евро.

