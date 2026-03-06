Военный оценил влияние отправки украинских солдат на Ближний Восток на СВО

Военный Дандыкин: Отправка украинских солдат на Ближний Восток на руку России

Чем меньше украинских военных останется в зоне специальной военной операции (СВО), тем лучше для России, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал сообщения об отправке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ближний Восток.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни украинские военные начнут помогать США в защите баз и солдат в некоторых странах региона.

Сначала Украина предложила американцам беспилотники, а теперь — людей, отметил Дандыкин. По его мнению, это акция, направленная на то, чтобы получать от Запада финансирование и оружие.

«Я думаю, это в основном выпендреж [президента Украины Владимира] Зеленского. Он связан с тем, что они просят не отказывать им в оружии, в ракетах, в противоракетах несмотря на то, что сейчас конечно стоит вопрос и самим пополнять арсенал и Израилю давать, и союзникам всяко-разным, которые сбивают иранские ракеты. Это страны [Персидского] залива: Саудовская Аравия, Катар, Эмираты и так далее», — высказался эксперт.

Украина пошлет на Ближний Восток немного людей, но с боевым опытом, предположил собеседник «Ленты.ру». Киев ограничится одной-двумя бригадами, полагает он.

«Их же не жалко. Своих жалко. Уже потери есть, а тут типа коалиция. Высадятся там где-нибудь, попадут под огонь. Это не будет прогулка, если решатся высадиться на берег. Американцы сейчас и курдов поднимают, и как-то надо отличиться. Тут Зеленский, наверное, всех опередил: и поляков, и французов, и всех остальных. Будут герои, может, американские медальки посмертно дадут», — поделился спикер.

Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке вечером 5 марта. Он уточнил, что поручил предоставить необходимые средства, а также подготовить профильных специалистов.

На решение Зеленского отреагировал сенатор от ДНР Александр Волошин. Он упрекнул украинского лидера в торговле бойцами ВСУ для сохранения денег Запада.

