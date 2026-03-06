Реклама

Стали известны подробности о помощи Украины на Ближнем Востоке

Украинцы начнут помогать в защите баз на Ближнем Востоке в ближайшие дни
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украинцы начнут помогать в защите баз на Ближнем Востоке в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По словам источника, знакомого с ситуацией, США запросили помощь в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и [президент Украины Владимир] Зеленский дал соответствующее указание своим военным», — передает агентство.

Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке вечером 5 марта. Он уточнил, что поручил предоставить необходимые средства, а также подготовить профильных специалистов.

На решение Зеленского отреагировал сенатор от ДНР Александр Волошин. Он упрекнул украинского лидера в торговле бойцами Вооруженных сил Украины для сохранения денег Запада.

