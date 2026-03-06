Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Парень произнес одну фразу на собеседовании и прослыл психом

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником PercentageNo9270 рассказал, как лишь одна произнесенная вслух фраза уничтожила шансы на трудоустройство. Онлайн-собеседование сразу не задалось из-за технических проблем.

«Мой компьютер постоянно зависал, звук прерывался и запаздывал, поэтому я пытался включать и выключать гарнитуру, подключать и отключать Wi-Fi. Все это превратилось в форменный бардак аккурат в тот момент, когда мне нужно было произвести впечатление компетентной и подходящей кандидатуры», — пожаловался автор.

Пытаясь наладить соединение, он, думая, что звук не передается, пробормотал себе под нос: «Клянусь, я покончу с собой, если все не заработает». К его сожалению, собеседник услышал именно эту фразу.

«Позже в разговоре они упомянули об этом и сказали, что с опаской относятся к найму людей с психическими заболеваниями, особенно если у них есть суицидальные мысли. Я тут же уточнил, что это лишь образное выражение, и извинился за формулировку, но они оказались непреклонны», — заключил автор.

Ранее этот же пользователь Reddit поделился историей о том, как сотрудница компании, в которую он хотел устроиться, опозорилась перед ним во время собеседования. Соискатель отметил, что конфуз его сильно рассмешил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Пенис новоявленного футболиста оказался застрахован на миллион долларов

    Назван простой способ улучшить состояние людей с деменцией

    Парень произнес одну фразу на собеседовании и прослыл психом

    США разрешили Индии закупать нефть России с танкеров

    Экономист объяснил смысл покупки долларов в последние дни

    На Западе раскрыли последствия контратаки Ирана

    Подсчитано количество пострадавших от ответных ударов Ирана стран

    Раскрыта возможная судьба имущества экс-замминистра обороны Цаликова

    Солдаты ВСУ начали тонуть в своих же окопах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok