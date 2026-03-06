Парень произнес одну фразу на собеседовании и прослыл психом

Пользователь Reddit с ником PercentageNo9270 рассказал, как лишь одна произнесенная вслух фраза уничтожила шансы на трудоустройство. Онлайн-собеседование сразу не задалось из-за технических проблем.

«Мой компьютер постоянно зависал, звук прерывался и запаздывал, поэтому я пытался включать и выключать гарнитуру, подключать и отключать Wi-Fi. Все это превратилось в форменный бардак аккурат в тот момент, когда мне нужно было произвести впечатление компетентной и подходящей кандидатуры», — пожаловался автор.

Пытаясь наладить соединение, он, думая, что звук не передается, пробормотал себе под нос: «Клянусь, я покончу с собой, если все не заработает». К его сожалению, собеседник услышал именно эту фразу.

«Позже в разговоре они упомянули об этом и сказали, что с опаской относятся к найму людей с психическими заболеваниями, особенно если у них есть суицидальные мысли. Я тут же уточнил, что это лишь образное выражение, и извинился за формулировку, но они оказались непреклонны», — заключил автор.

