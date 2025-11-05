Интернет и СМИ
04:04, 5 ноября 2025Интернет и СМИ

Сотрудница забыла отключить звук во время собеседования и опозорилась перед соискателем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit c ником PercentageNo9270 поделился историей о том, как сотрудница компании, в которую он хотел устроиться, опозорилась перед ним во время собеседования. Соискатель отметил, что конфуз его сильно рассмешил.

По словам мужчины, несколько дней назад он проходил онлайн-собеседование в стартап на техническую должность. «Разговор начался хорошо. Менеджер по подбору персонала представилась и показалась мне очень дружелюбной. Мы говорили о моем опыте, и я чувствовал себя уверенно», — вспомнил он.

В какой-то момент сотрудница компании сказала, что ненадолго отойдет, чтобы ответить на сообщение от ее команды. После этого он услышал, как менеджер громко выпустила газы — оказалось, что она забыла отключить звук. В ответ мужчина издал смешок, после чего начал кашлять, чтобы скрыть его. Девушка догадалась, что он ее услышал.

«Я тут же извинился, но было поздно. Мы провели собеседование до конца, но мое лицо все время было красным. Разговор закончился, я закрыл ноутбук, лег и уставился в потолок, а потом снова засмеялся», — написал мужчина. Автор поста добавил, что пока с ним не выходили на связь, и он не знает, возьмут его в компанию или нет.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что пытался устроиться секретарем, но после собеседования получил отказ. Мужчина пришел в шок, когда узнал причину.

.
