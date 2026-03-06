Пентагон объявил о росте огневой мощи против Ирана

Хегсет: Огневая мощь против Ирана вскоре возрастет

Огневая мощь США, применяемая против Ирана, вскоре возрастет. С таким объявлением выступил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет, передает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам шефа Пентагона, у США нет недостатка в наступательном и оборонительном вооружении.

Ранее Хегсет сообщил, что американские военные не расширили список целей в рамках продолжающейся операции против Ирана. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона участвовать в определении будущих лидеров исламской республики.