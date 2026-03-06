Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:22, 6 марта 2026Ценности

Похудевшая на 70 килограммов подруга Мамаевой объяснила отказ от имплантов после пластики

Подруга Мамаевой Гагина отказалась от имплантов из-за удачной коррекции груди
Екатерина Ештокина

Кадр: @gaginaluba

Подруга манекенщицы Аланы Мамаевой Любовь Гагина, которая похудела на 70 килограммов, объяснила отказ от имплантов после пластики. Комментарий она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша, сбросившая лишний вес с помощью уколов после многолетнего компульсивного переедания, решилась на коррекцию формы груди из-за ее обвисания и асимметрии. При этом хирург Ринат Гарипов предупредил, что операция будет проходить в два этапа, поскольку сразу импланты вставить в грудь нельзя.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Однако после первого этапа результат работы врача показался Гагиной удачным, вследствие чего она решила не увеличивать грудь. По словам подруги звезды, ее устраивает натуральная форма и отсутствие разного расположения груди.

«Да, я понимаю, что грудь с ними [имплантами] была бы более эффектной, но в голове было слишком много "но". Я боялась жить с мыслью, что с ними может что-то случиться, и мне придется снова лечь под нож, к чему я не буду готова ни морально, ни финансово. Плюс ко всему мне не хотелось спустя 10 лет их заменять. Мне нравится, что сейчас в моде натуральность, маленькая грудь. Не эта вау, а просто моя. Я жду, когда спадут все отеки, чтобы увидеть финальный результат. И для меня это было самым правильным решением. А впереди меня еще ждет операция на живот и ноги», — заключила она.

В феврале подруга Аланы Мамаевой похудела на 70 килограммов с помощью уколов. Отмечалось, что Гагина использовала инъекционный препарат «Тирзетта», выписанный эндокринологом после обследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил ракетой по главному аэропорту Израиля

    «АвтоВАЗ» обвинил российское СМИ в лжи по поводу планов

    Санду признала отсутствие гарантий успеха от членства в ЕС

    В Венгрии задержали украинского генерала

    В Минобороны раскрыли подробности о применении ВСУ ракет большой дальности

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Похудевшая на 70 килограммов подруга Мамаевой объяснила отказ от имплантов после пластики

    Мускулистый турист нокаутировал двух иностранцев в Таиланде

    Азербайджан раскрыл подробности о мобилизации в республике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok