Подруга Аланы Мамаевой похудела на 70 килограммов с помощью уколов

Подруга манекенщицы Мамаевой Гагина похудела на 70 килограммов с помощью уколов

Подруга манекенщицы Аланы Мамаевой Любовь Гагина похудела на 70 килограммов с помощью уколов и поделилась опытом. Ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам блогерши, имея лишний вес, она смотрела на себя в зеркало и ненавидела отражение. «В период похудения самое сложное не еда, а когда ты в дефиците, а вес стоит. Когда делаешь все правильно, а на весах плюс. Когда ты сорвалась, смотришь на себя в зеркало и ненавидишь себя. В такие моменты нужен не контроль, не давление, а человек, который скажет, что все получится», — призналась она, поблагодарив за поддержку и мотивацию Мамаеву.

Известно, что Гагина годами страдала компульсивным перееданием и весила 122 килограмма. Сбросить лишний вес девушка смогла благодаря инъекционным препаратам Тирзетта, выписанных эндокринологом после обследования. Кроме того, инфлюэнсерша стала следить за питанием.

В результате подруга знаменитости достигла веса в 52 килограмма и намерена сделать пластику из-за обвисшей кожи и асимметрии груди.

В январе музыкальный продюсер Максим Фадеев порадовался похудению на 97 килограммов. 57-летний артист присоединился к тренду, в рамках которого пользователи соцсетей показывают внешность на фото 2016 года.