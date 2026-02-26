Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:43, 26 февраля 2026Ценности

Подруга Аланы Мамаевой похудела на 70 килограммов с помощью уколов

Подруга манекенщицы Мамаевой Гагина похудела на 70 килограммов с помощью уколов
Екатерина Ештокина
Любовь Гагина и Алана Мамаева

Любовь Гагина и Алана Мамаева. Кадр: @gaginaluba

Подруга манекенщицы Аланы Мамаевой Любовь Гагина похудела на 70 килограммов с помощью уколов и поделилась опытом. Ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам блогерши, имея лишний вес, она смотрела на себя в зеркало и ненавидела отражение. «В период похудения самое сложное не еда, а когда ты в дефиците, а вес стоит. Когда делаешь все правильно, а на весах плюс. Когда ты сорвалась, смотришь на себя в зеркало и ненавидишь себя. В такие моменты нужен не контроль, не давление, а человек, который скажет, что все получится», — призналась она, поблагодарив за поддержку и мотивацию Мамаеву.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
То ли большая, то ли малая Медведица Как худеет самая известная толстушка Америки
То ли большая, то ли малая МедведицаКак худеет самая известная толстушка Америки
17 марта 2017

Известно, что Гагина годами страдала компульсивным перееданием и весила 122 килограмма. Сбросить лишний вес девушка смогла благодаря инъекционным препаратам Тирзетта, выписанных эндокринологом после обследования. Кроме того, инфлюэнсерша стала следить за питанием.

В результате подруга знаменитости достигла веса в 52 килограмма и намерена сделать пластику из-за обвисшей кожи и асимметрии груди.

В январе музыкальный продюсер Максим Фадеев порадовался похудению на 97 килограммов. 57-летний артист присоединился к тренду, в рамках которого пользователи соцсетей показывают внешность на фото 2016 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok