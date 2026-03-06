Реклама

Россия
06:31, 6 марта 2026РоссияЭксклюзив

Европе предрекли критические последствия при одном решении Путина

Депутат Ананских: Перекрытие поставок газа из РФ грозит ЕС огромными проблемами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Если президент России Владимир Путин решит прямо сейчас полностью прекратить поставки газа в Европейский союз (ЕС), европейские страны столкнутся с критическими последствиями, убежден первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Проблемы он предрек в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Путин допустил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу прямо сейчас. Глава государства подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.

Надо понимать, что у Евросоюза было всего три варианта для поставок энергоресурсов: Россия, Азия и Америка, перечислил депутат.

От России они сами отказались практически полностью, оставили только немножко СПГ. По ситуации в Азии сейчас очевидно, что из-за конфликта с Ираном не факт, что в ближайшее время будет возможность доставки. Остается одна Америка, и здесь Америка может крутить руки европейцам, как хочет — это и 700 долларов, и 1000 и 3000 долларов за газ

Игорь Ананскихдепутат Госдумы

Поэтому ситуация для европейцев критическая, отметил парламентарий, однако они сами выбрали такой путь, когда смотрели, как взрывали «Северные потоки» и отказывались от российских энергоресурсов, убивая свою экономику и перекладывая ущерб на своих граждан.

«Они же сами отказались, с 1 января 2027 года запретив покупать, то есть по большому счету не мы от них отказались, это они — от нас. Владимир Владимирович, безусловно, мудро подумал, а почему мы должны эти месяцы их кормить, пускай раньше почувствуют глубину проблемы, в которую сами себя затащили. Для Европы это огромная проблема, и ситуация для них совершенно безрадужная в перспективе», — поделился политик.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что Россия за последние годы нашла новые рынки сбыта, в первую очередь азиатский, поэтому у Москвы проблем в этом вопросе не возникнет.

Ранее в Германии выразили обеспокоенность в связи с возможным сценарием остановки поставок российского газа на фоне конфликта с Ираном.

