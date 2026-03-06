Реклама

Путешествия
13:23, 6 марта 2026Путешествия

Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке

Продажи туров снизились на 30 процентов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Продажи заграничных туров рухнули из-за кризиса на Ближнем Востоке и недоступности аэропортов региона. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные отечественных туроператоров и сервиса бронирования «Слетать.ру».

По данным «Слетать.ру», продажи туров на 2026 год в период с 28 февраля до 4 марта снизились на 30 процентов к предыдущей неделе и на 22 процента к соответствующему периоду 2025 года. В турагентстве «Русский экспресс» в начале марта зафиксировали сокращение на 65 процентов в сравнении с началом февраля. В онлайн-гипермаркете туров Travelata отметили падение спроса среди россиян на поездки в Египет, который близок к центру конфликта.

Уточняется, что ситуация связана с сокращением выбора направлений из-за подорожаний перелетов, цены на которые взлетают из-за недоступности аэропортов Ближнего Востока как транзитных точек. Так, их использовали 40-60 процентов туристов из России для путешествий до Занзибара, Сейшельских остров, Мальдив и Шри-Ланки. Рейсы с пересадками в ближневосточном регионе обходились отдыхающим в полтора-два раза дешевле и включали в себя высококлассное обслуживание на борту, заметила представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что период с марта по май считается высоким для стран Ближнего Востока. Отсутствие продаж по этим направлениям приводит к сокращению всего объема бронирований, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что путешествия уже подорожали для россиян из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Туры без стыковок в странах региона стоят на 40-120 тысяч рублей больше.

