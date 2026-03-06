Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:52, 6 марта 2026Силовые структуры

Раскрыт мотив изрезавшего молодого россиянина у метро мужчины

В Москве арестован подозреваемый в убийстве молодого мужчины у метро «Сокол»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве арестован 27-летний мужчина, изрезавший юного россиянина в ходе поножовщины у метро «Сокол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

По данным ведомства, все произошло вечером 4 марта. Мотивом преступления стала ссора фигуранта с двумя знакомыми, в результате которой он выхватил нож и напал на них. От полученных ран пострадавший 2003 года рождения не выжил, а второй — 1996 года рождения — был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что 1-й Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего уроженца областного райцентра Сланцы Руслана Тимофеева к 23 годам заключения по делу о дезертирстве и нападении на лейтенанта полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    В России спросили у Мерца о способных спасти Германию источниках нефти и газа

    В США оценили предложение Зеленского о помощи Вашингтону

    Врач раскрыла способ приучить кишечник работать по расписанию

    Овечкин фразой «это отстой» отреагировал на обмен одноклубника

    Хитрость иранских ракетчиков оценили

    Раскрыт мотив изрезавшего молодого россиянина у метро мужчины

    Россиянам раскрыли способ упаковки вещей в ручную кладь по методу «судоку»

    У популярной блогерши отслоились ногти от пальцев во время маникюра в салоне

    Раскрыта цена самой дорогой квартиры в «Москва-Сити»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok