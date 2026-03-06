Раскрыт мотив изрезавшего молодого россиянина у метро мужчины

В Москве арестован подозреваемый в убийстве молодого мужчины у метро «Сокол»

В Москве арестован 27-летний мужчина, изрезавший юного россиянина в ходе поножовщины у метро «Сокол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

По данным ведомства, все произошло вечером 4 марта. Мотивом преступления стала ссора фигуранта с двумя знакомыми, в результате которой он выхватил нож и напал на них. От полученных ран пострадавший 2003 года рождения не выжил, а второй — 1996 года рождения — был госпитализирован.

