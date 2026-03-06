Раскрыт потерянный Зеленским главный козырь

Американист Дубравский: Зеленский потерял главный козырь — внимание США и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский потерял свой главный козырь — внимание и поддержку Запада — из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог-американист Павел Дубравский.

По его словам, Киев столкнулся с серьезным кризисом поддержки из-за того, что США и страны Евросоюза сместили фокус внимания на ситуацию в Иране. Вашингтон теперь озабочен сохранением вооружений для себя и Израиля, в связи с чем поставок на Украину в ближайшее время не ожидается.

«На этом фоне вопрос украинского кризиса становится вторичным. Хотя я думаю, что переговоры продолжатся. Поэтому основной козырь, который потерял Зеленский, — это внимание. Мы помним, что в 2022–2023 годах западные СМИ писали про Украину, а сегодня все сосредоточены на Иране», — пояснил эксперт.

Ранее газета Politico писала, что военная операция США в Иране отвлекла ЕС от Украины. Согласно ожиданиям, к концу марта Украине будет не хватать финансовых средств в результате смены главной повестки в Евросоюзе.