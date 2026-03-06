Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 6 марта 2026Забота о себе

Раскрыт способ достигнуть здоровой продолжительности сна

Врач Эллиотт: За два часа до сна нужно отказаться от физических нагрузок
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по здоровому образу жизни Никола Эллиотт раскрыла способ достигнуть здоровой продолжительности сна, защищающей от диабета. Ее цитирует издание Metro.

В материале отмечается, что риск развития диабета второго типа снижается, если спать около семи часов и 19 минут в день. По словам Эллиотт, добиться такой продолжительности сна можно, если готовиться к отдыху за три часа до того, как лечь в постель.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
Лечить, не калечить Настроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Лечить, не калечитьНастроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Реклама
12 февраля 2020

Эксперт объяснила, что за три часа до сна нужно полностью отказаться от еды и напитков, однако можно пить воду или травяные чаи, не стимулирующие аппетит — это стабилизирует уровень сахара в крови. Кроме того, за два часа до сна она призвала прекратить работу или физические нагрузки, чтобы не провоцировать выделение стимулирующих работу мозга эндорфинов. Наконец, за час до сна врач посоветовала выключить все экраны, убрать телефон и приглушить свет в комнате, чтобы в мозг не поступали световые сигналы о пробуждении.

О том, что сон продолжительностью 7 часов и 19 минут в день снижает риск диабета второго типа, сообщалось в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care. Чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные почти 23,5 тысячи людей в возрасте от 20 до 80 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно и с одним условием разрешили Индии закупать нефть у России. Почему?

    Производство вина в России обрушилось

    Поклонская сделала заявление о травле в свой адрес

    Раскрыт способ достигнуть здоровой продолжительности сна

    Киев обвинил Будапешт в захвате семи украинцев

    Лишенный родительских прав россиянин выслушал приговор за аферу с выплатами сына-бойца СВО

    В Италии призвали ввести санкции против США

    Утро жителей российского города-курорта началось с землетрясения

    ВСУ уличили в одном действии на поле боя

    Зеленского назвали шантажистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok