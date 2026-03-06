Реклама

Бывший СССР
18:51, 6 марта 2026Бывший СССР

Раскрыта личность задержанного в Венгрии экс-генерала СБУ

Глагола: Среди задержанных в Венгрии инкассаторов был экс-генерал СБУ Кузнецов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Среди задержанных в Венгрии украинских инкассаторов был экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадий Кузнецов. Об этом написал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в украинской спецслужбе задержанный занимал должность руководителя центра спецопераций по борьбе с терроризмом и был связан со спецподразделением СБУ «Альфа». Сейчас генерал-майор находится на пенсии.

«По информации моих источников, именно о нем шла речь в сообщениях венгерских органов, где отмечалось, что среди задержанных инкассаторов есть бывший генерал украинской спецслужбы, который находится на пенсии. Геннадий Кузнецов — кадровый офицер спецслужб. Он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением "Альфа"», — отметил Глагола.

В Венгрии 6 марта задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил передать адрес премьер-министра соседней республики Виктора Орбана бойцам Вооруженных сил Украины, чтобы те поговорили с политиком.

