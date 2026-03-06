Раскрыта цена самой дорогой квартиры в «Москва-Сити»

Стоимость самой дорогой квартиры в «Москва-Сити» составила 1,1 миллиарда рублей

В феврале 2026 года стоимость самой дорогой квартиры в высотках делового квартала «Москва-Сити» оценили в 1,1 миллиарда рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства премиальной недвижимости «Кобаладзе».

Речь идет о пентхаусе, расположенном в Пресненском районе, в 1-м Красногвардейском проезде. Площадь многокомнатного лота на 66-м этаже здания составляет 864 квадратных метра. Специалисты отметили, что в феврале 2025 года за этот объект просили большую сумму — 1,91 миллиарда рублей, однако после этого цену несколько раз снижали.

Что касается наиболее бюджетного варианта, им являются апартаменты метражом 8 «квадратов», находящихся на 84-м этаже башни Башня Федерация (Восток). Эксперты уточнили, что лот представляет собой нежилое помещение с новым ремонтом, однако его стоимость в описании к объявлению не указана.

Ранее стало известно, что самая дешевая готовая квартира в центре Москвы продается за 11,2 миллиона рублей.