Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 3 марта 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

«Кобаладзе»: Самая дешевая квартира в ЦАО Москвы стоит 11,2 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Центрального округа Москвы (ЦАО), доступная для покупки в феврале, стоит 11,2 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта назвали эксперты агентства премиальной недвижимости «Кобаладзе», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести студию площадью 20 квадратов в Пресненском районе. Отмечается, что с осени пошлого года нижняя ценовая граница практически не изменилась — в сентябре минимальный бюджет составлял 11,3 миллиона рублей, однако тогда за такую сумму предлагали купить однокомнатную квартиру без ремонта.

Дороже всего оказалась квартира площадью 1,72 тысячи квадратов на Софийской набережной за 3,4 миллиарда рублей. При этом осенью максимальный чек не превышал 2,9 миллиарда. Как отметили эксперты, компактные форматы в центре столицы быстро уходят с рынка, а дорогие лоты продаются по более высоким ценам.

Ранее эксперты назвали российский город с самым долгим сроком накопления на вторичную однокомнатную квартиру. Таким городом оказался Сочи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Россиянин упал в колодец с кипятком и выжил

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта после взрыва беспилотника в Дубае

    США и Израиль ударили по ключевому органу власти Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok