Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

«Кобаладзе»: Самая дешевая квартира в ЦАО Москвы стоит 11,2 млн рублей

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Центрального округа Москвы (ЦАО), доступная для покупки в феврале, стоит 11,2 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта назвали эксперты агентства премиальной недвижимости «Кобаладзе», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести студию площадью 20 квадратов в Пресненском районе. Отмечается, что с осени пошлого года нижняя ценовая граница практически не изменилась — в сентябре минимальный бюджет составлял 11,3 миллиона рублей, однако тогда за такую сумму предлагали купить однокомнатную квартиру без ремонта.

Дороже всего оказалась квартира площадью 1,72 тысячи квадратов на Софийской набережной за 3,4 миллиарда рублей. При этом осенью максимальный чек не превышал 2,9 миллиарда. Как отметили эксперты, компактные форматы в центре столицы быстро уходят с рынка, а дорогие лоты продаются по более высоким ценам.

Ранее эксперты назвали российский город с самым долгим сроком накопления на вторичную однокомнатную квартиру. Таким городом оказался Сочи.