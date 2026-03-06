Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

Депутат Картаполов: Отправка студентов на СВО на год — обычные контракты

Краткосрочная отправка российских студентов на специальную военную операцию (СВО) является обычными контрактами с Минобороны. Эту подробность раскрыл депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит портал Daily Storm.

По словам Картаполова, студентам, которые заключают контракт на год в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов, полагаются все те же стандартные для обычных участников боевых действий льготы и выплаты.

«Они (...) подписывают полноценный [годичный] контракт, они становятся военнослужащими, поэтому все льготы, которые положены военнослужащим, на них распространяются», — заявил он.

Картаполов добавил, что тем из студентов, кто не прошел срочную службу, но заключил контракт, не придется отправляться в армию.

Ранее сообщалось, что Минобороны России пообещало гарантированное увольнение одной категории российских военных — бойцам войск беспилотных систем, которые заключат годичный контракт.