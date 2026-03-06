Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:31, 6 марта 2026Россия

Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

Депутат Картаполов: Отправка студентов на СВО на год — обычные контракты
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Краткосрочная отправка российских студентов на специальную военную операцию (СВО) является обычными контрактами с Минобороны. Эту подробность раскрыл депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит портал Daily Storm.

По словам Картаполова, студентам, которые заключают контракт на год в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов, полагаются все те же стандартные для обычных участников боевых действий льготы и выплаты.

«Они (...) подписывают полноценный [годичный] контракт, они становятся военнослужащими, поэтому все льготы, которые положены военнослужащим, на них распространяются», — заявил он.

Картаполов добавил, что тем из студентов, кто не прошел срочную службу, но заключил контракт, не придется отправляться в армию.

Ранее сообщалось, что Минобороны России пообещало гарантированное увольнение одной категории российских военных — бойцам войск беспилотных систем, которые заключат годичный контракт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио обозначил сроки завершения операции против Ирана

    В России призвали наказать отказавшиеся от церемонии открытия Паралимпиады страны

    В Иране после удара по Бахрейну заявили о больших потерях США

    Туристка застряла в воде в бетонной ловушке и едва не лишилась ног на Филиппинах

    В Госдуме порассуждали о ядерной лихорадке Европы

    Вместо Европы российский газ получат другие страны

    Суд признал законным приговор для известного российского комика

    В США внезапно исчезли десятки тысяч рабочих мест

    Раскрыты подробности годичных контрактов на СВО для российских студентов

    Мужчинам назвали самый опасный для потенции алкогольный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok