17:08, 6 марта 2026Силовые структуры

Расправу над предпринимателем из-за минеральной воды раскрыли 25 лет спустя

В Ессентуках минеральная вода довела до заказной расправы над бизнесменом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае спустя 25 лет завершили расследование уголовного дела о расправе над предпринимателем в городе Ессентуки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия 13 октября киллер применил автомат, сделав выстрел в мужчину на одной из улиц города, а после уехал на автомобиле ничего не подозревавшего о расправе знакомого. Заказчиком оказался 71-летний житель города, который вместе с предпринимателем организовал фирму по разливу минеральной воды и соков. Он захотел единовластно управлять бизнесом и потому решил расправиться с партнером.

Киллер получил за свои услуги 50 тысяч долларов США. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, заказчик — бывший председатель правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев.

Ранее главарь крупнейшей в России банды киллеров Аслан Гагиев (Джако), отбывающий пожизненный срок, попал на видео во время слушаний в Верховном суде.

