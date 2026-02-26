Главарь крупнейшей в России банды киллеров Джако попал на видео

Верховный суд РФ отказался смягчить пожизненное наказание лидеру ОПГ Гагиеву

Главарь крупнейшей в России банды киллеров Аслан Гагиев (Джако), отбывающий пожизненный срок, попал на видео во время слушаний в Верховном суде (ВС). Запись с ним предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

На кадрах видны судьи и Джако в робе и очках за решеткой. Он участвовал в заседании ВС по видеосвязи.

Коллегия по делам военнослужащих рассмотрела кассационную жалобу осужденного, но не нашла оснований для смягчения ему наказания. ВС счел, что пожизненное лишение свободы соразмерно совершенным им преступлениям.

По данным следствия, Джако создал преступную группировку в 2004 году. Ее участники совершили не менее 60 расправ, часть из которых была выполнена по заказу.

Приговор ему вынес Южный окружной военный суд в сентябре 2023 года. Вышестоящие инстанции признали его законным.

Сейчас Гагиев отбывает наказание в колонии «Полярная сова». В августе 2025 года появились слухи о его отправке на СВО. Однако УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) опроверг их. Участие Джако в спецоперации невозможно, потому что пожизненно осужденные не имеют права заключать контракт с Минобороны России.