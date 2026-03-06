Реклама

11:15, 6 марта 2026

Резко подскочили объемы автомобильного импорта в Россию

Аналитик Целиков: Импорт подержанных машин в Россию увеличился на 31 процент
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Объем ввезенных в Россию легковых автомобилей с пробегом за два месяца 2026 года составил 49,7 тысячи единиц, что на 31 процент превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

«После 1 декабря прошлого года структура импорта машин с пробегом изменилась в сторону меньшей мощности. На автомобили мощностью до 160 лошадиных сил в январе-феврале пришлось почти 95 процентов ввоза», — указал эксперт.

Основным поставщиком подержанных машин на российский рынок остается Япония. Ее доля в общем объеме за два месяца составила 56,5 процента. За это время было ввезено 28,1 тысячи автомобилей, что на 39 процентов больше января-февраля 2025 года.

Еще более впечатляющий показатель у импорта из Китая — рост на 164 процента (13 тысяч единиц). Зато просели поставки из Южной Кореи — сокращение на 46 процентов (3,8 тысячи экземпляров). Замыкают первую пятерку Белоруссия и Германия, но объем ввоза за два месяца аналитик назвал незначительным.

Toyota с результатом 10,7 тысячи автомобилей с пробегом остается лидером марочного рейтинга. Практически вплотную к ней приблизилась Honda (10,1 тысячи). Далее идут Volkswagen (5,3 тысячи), Suzuki (2,5 тысячи) и BMW (2,3 тысячи). Отрицательная динамика в этой пятерке касается только немецкого бренда. Снижение объемов поставок BMW вызвано «именно с введением планки льготного утильсбора до 160 лошадиных сил», подытожил Целиков.

Ранее стало известно, что автомобили немецких марок ждет очередное повышение цен на российском рынке. Так, популярный кроссовер BMW X5 в версии с М-пакетом с апреля может стоить более 20,7 миллиона рублей.

