Россиянам пригрозили штрафами за незаконную установку шлагбаума

Депутат Колунов: Незаконная установка шлагбаума во дворе чревата штрафом

Незаконная установка шлагбаума во дворе чревата штрафом. Наказанием за это россиянам пригрозил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с агентством РИА Новости.

Парламентарий отметил, что за незаконную установку шлагбаума во дворе может наступить как административная, так и уголовная ответственность. Так, статья 12.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусматривает наказание за повреждение дороги при установке шлагбаума в виде штрафа. Физлицам в этом случае придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — до 25 тысяч рублей, а юрлицам — до 300 тысяч рублей. «Также выдается предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность», — предупредил собеседник агентства.

Еще одна статья КоАП РФ, по которой россиян могут оштрафовать за незаконную установку шлагбаума — 7.1, которая касается самовольного занятия земельного участка. В случае, если кадастровая стоимость участка не определена, рассказал Колунов, сумма денежного наказания для физлиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

