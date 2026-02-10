Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
17:22, 10 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о наказании за нежелание пускать соседей в дом

Юрист Баканова: Запирающим общую дверь на этаже жильцам грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жильцам многоквартирных домов, которые самовольно запирают общую дверь на этаже, препятствуя соседям, может грозить штраф. Об этом предупредила юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова в беседе с Life.ru.

«Общая дверь, установленная в коридоре или на лестничной клетке, также является частью общедомового имущества, которое принадлежит на праве общей долевой собственности всем владельцам квартир в доме», — пояснила эксперт. Она добавила, что распоряжение таким имуществом без разрешения соседей может считать самоуправством, нарушением правил пользования жилыми помещениями или нарушением требований пожарной безопасности.

Если кто-то из соседей закрывает дверь, Баканова посоветовала отправить по почте коллективное письмо с требованием о прекращении нарушения порядка пользования общим имуществом. Также можно обратиться в управляющую компанию, Государственную жилищную инспекцию или МЧС, если закрытая дверь блокирует путь эвакуации. Если меры не помогут, на проблемного соседа можно подать в суд.

Ранее юрист Екатерина Нечаева предупредила, что россиянам может грозить до двух лет лишения свободы и штраф до 15 тысяч рублей при установки камеры в подъезде жилого дома без согласия соседей.

