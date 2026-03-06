Россиянам разослали фейковый приказ министра обороны

В сети распространился фейковый приказ министра обороны Белоусова

Среди россиян начало распространяться фото якобы приказа министра обороны РФ Андрея Белоусова «О формировании групп добровольцев для участия в международных гуманитарных программах».

На снимке данного приказа можно прочитать информацию о том, что главам регионов якобы поручено собрать целые группы добровольцев для их участия в «международной помощи и восстановлении объектов гражданской инфраструктуры». В том числе в одном из пунктов говорится о том, что особое внимание необходимо уделить привлечению граждан, владеющих арабским и фарси.

В действительности о таком приказе ничего не говорится на официальных ресурсах Минобороны. Кроме того, его нет на портале правовых актов.

Помимо этого, на распространяемом снимке стоит печать неразборчивого вида, что является одним из свидетельств того, что это фейк. Также отсутствует регистрационный номер, однако для правдоподобности в конце «приказа» стоит подпись министра обороны.

При этом в шапке «приказа» можно увидеть следующее: «Приказ Министра обороны РФ Андрея Белоусова "Об установлении формы заключения военного представительства РФ о цене на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу"». Данный приказ, в отличие от указанного следом еще одного приказа («О формировании групп добровольцев для участия в международных гуманитарных программах») действительно вступил в силу в РФ в июне 2023 года и был подписан еще бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Снимок настоящего документа, вероятно, был взят за основу фейкового и доработан в графическом редакторе.

При этом первая и вторая «шапки» фейкового документа конфликтуют с собой по смыслу, не имея ничего общего друг с другом.

Кроме того, в самом «приказе» после каждой цифры с точкой (нумерации пунктов) начало предложения начинается с маленькой буквы, однако в официальных документах это делается с большой.

Также, согласно публикуемым в сети кадрам, почта отправителя письма с данным «приказом» заканчивается на @mail.ru, тогда как официальный домен МО РФ — mil.ru.

Примечательно, что данный «приказ» начали распространять в одно время с фейковым постановлением глав нескольких субъектов РФ об отправке добровольцев в Иран. В действительности, в МИД РФ еще в прошлом году уточняли, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, о котором идет речь, не предусматривает оказания военной помощи Ирану. Главы сразу нескольких регионов уточнили, что эти распространившиеся данные — не правда.

Данное «постановление» также содержит орфографические ошибки. «Распространение подобных фейковых документов направлено на дезинформацию граждан и дестабилизацию обстановки», — подчеркнула руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Данные о фейковом приказе Белоусова «О формировании групп добровольцев для участия в международных гуманитарных программах» не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».