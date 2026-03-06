Россияне проведут мартовские выходные в трех странах бывшего СССР

Россияне проведут короткие мартовские выходные в Ереване, Баку и Самарканде

Россияне проведут короткие мартовские выходные с 7-го по 9-е число в трех странах бывшего СССР — Армении, Азербайджане и Узбекистане. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что 27 процентов всех международных перелетов в эти даты пришлись на Ереван. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 11,7 тысячи рублей. 13 процентов путешественников предпочли провести 8 марта в Баку с ценником за ночь в размере 14,3 тысячи рублей. А Самарканд выбрали 11 процентов туристов — сутки там обойдутся россиянам в 7,1 тысячи рублей.

В числе лидеров также оказались Тбилиси (10 процентов) и Анталья (9 процентов). «Востребованным направлением остается и Минск — на него пришлось 9 процентов международных поездок», — указано в исследовании.

Ранее россиянкам предложили варианты мини-путешествий по городам страны как альтернативу банальному свиданию на 8 Марта. Первое место в списке занял Санкт-Петербург.