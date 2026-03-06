Реклама

14:58, 6 марта 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

Жителю Ухты дали 6 лет за публикацию материала об украинских террористах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Республике Коми 46-летнего жителя Ухты приговорили к шести годам колонии по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, осужденный на личной странице в одной из социальных сетей опубликовал текст с положительной оценкой деятельности украинского военизированного формирования, которое признано в России террористическим. В ходе обысков у подозреваемого нашли книги, относящиеся к националистической идеологии.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 18-летний житель села Карагай был признан виновным в реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества из-за сожженных на мемориале цветов.

    Россиянин получил срок за текст об украинском военном формировании

