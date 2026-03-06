Реклама

Силовые структуры
13:19, 6 марта 2026Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве предстанет перед судом 65-летний житель столицы за расправу над своим сослуживцем и его женой в 1999 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает прокуратура.

По данным следствия, ранее обвиняемый служил в том же подразделении, где и потерпевший. Решив, что тот сообщает о нем недостоверную информацию, которую он назвал поклепом, мужчина явился в квартиру сотрудника правоохранительных органов и в ходе перебранки выстрелил в него из пистолета ТТ, а затем, желая замести следы, расправился и с супругой милиционера.

Спустя годы после того, как сыщикам и следователям удалось раскрыть преступление, подозреваемый был задержан. В ходе допроса он рассказал на видео о мотивах и раскрыл подробности совершенной расправы.

Ранее 6 марта сообщалось, что в Свердловской области арестовали расправившегося с медсестрой в больнице.

