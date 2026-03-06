Россиянин снял серебро и золото с образа святителя Николая Чудотворца

В Иркутске мужчина украл крестики и цепочки с образа Николая Чудотворца

В Иркутске полиция занялась розыском мужчины, укравшего ювелирные украшения из церкви. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, неизвестный зашел в Спасскую церковь в Иркутске и снял золото и серебро, которое верующие жертвовали образу святителя, особо почитаемой иконы в храме. Среди похищенных предметов крестики и цепочки. Оперативники уголовного розыска изучают записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали фигуранта. Подозреваемому от 35 до 40 лет.

Ранее сообщалось, что бывшего главного бухгалтера церкви США обвинили в хищении более 1,5 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей).