14:33, 17 августа 2025Из жизни

Бухгалтер украл 120 миллионов рублей у церкви и потратил их на свадьбу и сигары

Антонина Черташ
Фото: Karkhut / Shutterstock / Fotodom  

Бывшего главного бухгалтера церкви США обвинили в хищении более 1,5 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей). Об этом сообщает Catholic News Agency.

Джозеф Манци работал в церкви Святого Льва Великого в городе Линкрофте, Нью-Джерси, с 2014 года. Его уволили с должности 26 июня 2025 года после обнаружения финансовых нарушений. Аудиторская проверка показала, что бухгалтер потратил церковные деньги на личные нужды.

Следствие считает, что он использовал бюджет церкви для оплаты свадьбы дочери, на покупку дорогих сигар и ремонт дома. Он также систематически переводил деньги на поддельные счета. Манци занимался финансовыми махинациями на протяжении шести лет. Церковь подала гражданский иск с требованием вернуть средства, которые он украл, и наложить арест на дом обвиняемого в Атлантик-Хайлендс, куда он вложил похищенные деньги. Епархия Трентона заявила, что сотрудничает с правоохранительными органами и подтверждает обоснованность обвинений. Приход также намерен взыскать с него всю зарплату, полученную за время работы.

Ранее в США арестовали пресвитерианского священника, пользовавшегося услугами нелегального борделя. Пастор из штата Пенсильвания оказался клиентом массажного салона, работниц которого принуждали оказывать секс-услуги.

