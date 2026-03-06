Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

В Калининградской области задержали адвоката 65 лет за госизмену

В Калининградской области задержана 65-летняя местная жительница с особым правовым статусом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Фигурантка — адвокат из палаты Калининградской области. Ей предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный информированный источник в правоохранительных органах, женщина сотрудничала с Украиной.

По версии следствия, с 2024 года она должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силового блока Калининградской области, которые находили тех, кто сотрудничал с недружественным государством, и расследовали их уголовные дела. Кроме того, фигурантка передавала информацию спецслужбам недружественного государства по уголовным делам, которые были ей известны в силу ее адвокатской деятельности. Таким образом она оказывала направленную против безопасности России помощь.

Оперативное сопровождение ведет УФСБ России по Калининградской области.



