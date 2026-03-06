Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 6 марта 2026Силовые структуры

Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

В Калининградской области задержали адвоката 65 лет за госизмену
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Калининградской области задержана 65-летняя местная жительница с особым правовым статусом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Фигурантка — адвокат из палаты Калининградской области. Ей предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации»).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный информированный источник в правоохранительных органах, женщина сотрудничала с Украиной.

По версии следствия, с 2024 года она должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силового блока Калининградской области, которые находили тех, кто сотрудничал с недружественным государством, и расследовали их уголовные дела. Кроме того, фигурантка передавала информацию спецслужбам недружественного государства по уголовным делам, которые были ей известны в силу ее адвокатской деятельности. Таким образом она оказывала направленную против безопасности России помощь.

Оперативное сопровождение ведет УФСБ России по Калининградской области.
 
Ранее сообщалось, что в Липецкой области молодой человек получил семь лет колонии за госизмену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

    Курсы доллара и евро выросли

    Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

    Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

    Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

    Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

    Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

    Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

    Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

    Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok