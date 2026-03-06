Россиянке вынесли приговор за семь переводов экстремистской организации

В Кузбассе суд оштрафовал женщину за финансирование экстремистской деятельности

В Кемеровской области суд оштрафовал 41-летнюю местную жительницу за семь переводов экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина должна выплатить 330 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

По версии следствия, в августе 2021 года осужденная оформила ежемесячные автоматические пожертвования в адрес иностранного банка, которые шли на поддержку организации, запрещенной в России. До по февраля 2022 года было совершено семь переводов.

